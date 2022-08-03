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АНАЛІТИКА

Відшкодування ПДВ у липні впало майже до нуля - Мінфін

12:21 03.08.2022 |

Економіка

 

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у липні становив 0,6 млн грн порівняно з 9 млрд 498,4 млн грн у червні, повідомило Міністерство фінансів України.

За його даними, водночас обсяг сплаченого ПДВ у липні підскочив до 35,4 млрд грн із 21,26 млрд грн у червні.

Мінфін пояснив, що таке суттєве зростання надходжень у липні ПДВ пов'язане з настанням граничного терміну сплати податків і зборів (не пізніше ніж 31 липня 2022 року) для платників податків, які мали можливість платити, але не платили та звільнялися від відповідальності.

Водночас причини припинення відшкодування ПДВ, яке відновилося тільки в червні, не наведено ні в повідомленні Мінфіну, ні в повідомленнях на сайті Державної податкової служби (ДПС).

Водночас ДПС зазначає, що "окремі питання роботи системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків" порушуються на зустрічах із бізнесом.

Про погіршення комунікації з ДПС нещодавно заявляла на зустрічі з представниками уряду і Європейська Бізнес Асоціація.

Як повідомлялося, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого цього року. Якщо в січні воно становило 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні було повністю відсутнє і відновилося лише у червні.

Усього за сім місяців цього року було відшкодовано 40,9 млрд грн при сплаті ПДВ із вироблених в Україні товарів 172,6 млрд грн, тоді як за сім місяців минулого року - відповідно 86 млрд грн та 172 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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