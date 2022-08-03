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Понад 480 релокованих підприємств уже поновили роботу - Мінекономіки

11:46 03.08.2022 |

Економіка

 

Від початку дії програми релокації переміщено 692 підприємства, 484 з яких уже поновили роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки у Телеграмі, передає Укрінформ.

За даними відомства, найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає з регіонів активних бойових дій до Львівської області. Також бізнес переміщується до Закарпатської (16,1%), Чернівецької (11,4%), Тернопільської (7,6%), Дніпропетровської (7,4%) та Івано-Франківської (7,3%) областей.

Серед релокованих підприємств, які вже поновили діяльність, найбільшу частку становлять компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%).

Загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.

"Програма релокації - це комплексна підтримка підприємств на їхньому шляху до відновлення діяльності. І вона не завершується після фізичного переміщення усіх виробничих потужностей. Держава допомагає у монтажі обладнання та налагодженні діяльності. Ми разом з підприємцями шукаємо, де вигідно придбати сировину та найняти кваліфікований персонал, як побудувати логістику та куди продати вироблену продукцію, надаємо підтримку з побудови експортних ланцюгів", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

До участі у програмі релокації можуть долучитися будь-які компанії, що перебувають у зонах активних бойових дій.

Як повідомлялося, в Україні діє державна програма релокації виробництв. Підприємства, які розташовані у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні потужностей на захід України.
 

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