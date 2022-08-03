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АНАЛІТИКА

Обсяг надходження готівки до кас банків за пів року зменшився на 16%, – Нацбанк

10:46 03.08.2022 |

Економіка

 

У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Telegram.

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% порівняно з першим півріччям минулого року.

Зазначається, що видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1,01 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Також за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

До трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

* за операціями клієнтів із використанням платіжних карток - 81,7%;
* для підкріплення операторів поштового зв'язку - 5,9%;
* для придбання іноземної валюти у клієнтів - 3,9%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали операції клієнтів із використанням платіжних карток - 37,7%; торговельна виручка - 31,9%, а також виручка від усіх видів послуг - 14,8%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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