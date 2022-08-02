ОБСЄ запускає нову програму для України

ОБСЄ оголосила про запуск нової великої програми для підтримки України.

Про це у Києві у вівторок заявили чинний голова ОБСЄ Збігнев Рау та генсек організації Хельга Шмід, пише "Європейська правда".

"Ми запускаємо велику і амбітну програму для України. Вона ґрунтується на довірливому партнерстві, а також чималому досвіді, який ми отримали протягом останніх 28 років", - зазначив Рау.

Він підкреслив, що ОБСЄ рішуче налаштована залишатись на місцях і надавати підтримку Україні на шляху до "подолання величезної кількості викликів та у допомозі з післявоєнним відновленням".

"Я переконаний, що ОБСЄ відіграватиме важливу роль у цих проєктах", - сказав він.

Хельга Шмід заявила, що нова спеціальна програма ОБСЄ для України вже готова.

"Ця програма передбачає допомогу органам влади, суспільству... Ми маємо відреагувати на підвищення ризиків для цивільного населення внаслідок війни за рахунок протидії різноманітним збройним заходам, боротьби з мінами чи нейтралізації впливу війни на жінок та дітей", - зазначила Шмід, не надавши більше деталей про нову програму.

Рау та Шмід раніше у вівторок відвідали Бучу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження Росії у зв'язку з війною, яку вона розв'язала, зазначивши, що інакше РФ зруйнує саму ОБСЄ.