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АНАЛІТИКА

Євросоюз у повному обсязі перерахував Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофіндопомоги - глава ЄК

 

Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі EUR1 млрд нової екстреної нової макрофінансової допомоги, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі", - написала вона у Linkedin у вівторок.

Напередодні про надходження до України перших EUR500 млн із цього траншу повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль, додавши, що другі EUR500 млн очікують у вівторок, 2 серпня.

Як повідомлялося, ЄС попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких на сьогодні виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікується, мають надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затягується.

Президент України Володимир Зеленський напередодні звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням розблокувати макрофіндопомогу Євросоюзу.
За матеріалами: І
Ключові теги: ЄС
 

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