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Мінфін назвав суму міжнародної допомоги Україні за останній місяць

16:07 02.08.2022 |

Економіка

 

За оперативними даними, у липні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 169,6 млрд гривень. Також у липні до бюджету надійшло 80,4 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За січень-липень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1218,0 млрд гривень, у тому числі, загального фонду - 1147,7 млрд гривень. При цьому, у липні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 182,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду - у сумі 174,5 млрд гривень.

За січень-липень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 412,0 млрд гривень, у тому числі, загальний фонд - у сумі 411,3 млрд гривень.

У липні фактичний дефіцит державного бюджету становив 3,7 млрд гривень, у тому числі, загального фонду - 4,8 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2022 року склали 613,8 млрд гривень.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 402,1 млрд гривень, в тому числі в іноземній валюті 44,2 млрд гривень (1066,1 млн доларів та 388,3 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 344,5 млрд гривень, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України - 255,0 млрд гривень.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-липень 2022 року склали 260,9 млрд гривень, платежі з обслуговування - 89,7 млрд гривень.

Нагадаємо, видатки держбюджету більш ніж у два рази перевищували надходження. У червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень, при цьому касові видатки були на суму 232,4 млрд гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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