Прямі втрати економіки України внаслідок війни перевищили $108 мільярдів, – KSE

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури збільшилась до $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.

Про це свідчать дані KSE Institute, Мінреінтеграції, Мінрегіонрозвитку та інших міністерств умежах діяльності Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

Зазначається, що у порівнянні з даними від 13 червня загальна сума задокументованих збитків зросла на $12,8 млрд. Ключовим фактором зростання стало збільшення кількості пошкодженого та зруйнованого житла. Це найбільша частка у загальному обсязі збитків.

За останніми даними зруйновано та пошкодженого щонайменше 129,9 тис житлових будівель, з яких 114,7 тис. - приватних будинків та 15,1 тис. - багатоквартирних. Прямі збитки через руйнування багатоповерхівок складають $42,3 млрд, та ще $5,4 млрд збитків завдані власникам приватних будинків.

На другому місці у загальному обсязі прямих збитків від пошкоджень та руйнувань - сфера інфраструктури із сумою у $31,6 млрд. Внаслідок бойових дій збитки завдані підприємствам та промисловості оцінюються вже у $8,8 млрд.

Зростання загальної суми прямих задокументованих збитків повʼязане й зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів освіти, охорони здоровʼя та соціальної сфери.

Станом на 27 липня 2022 року зруйновано 2217 освітніх закладів на $3,8 млрд, 903 медзаклади на $1,6 млрд та 89 установ соціальної сфери на понад $300 млн.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 43,7 тис сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105,2 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурні споруди, 27 торгові центри, 28 нафтобаз.

Меншою мірою зросла сума непрямих втрат галузей - на $1.8 млрд, та станом на 1 серпня ця сума попередньо оцінюється у $128,8 млрд або 3,7 трлн грн.

Часткова або повна зупинка діяльності підприємств, інфраструктурних обʼєктів та установ призводять до повної чи часткової зупинки діяльності, втрати доходів, зростання видатків, пов‘язаних із війною (на релокацію, допомогу співробітникам тощо). Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала РФ, сфері промисловості та українським підприємствам - $29.8 млрд.

За оцінками експертів загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить $185 млрд або майже 5,4 трлн грн.

За оцінками уряду загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки складає $750 млрд.