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McDonald's не збирається відкриватися в Україні у серпні
12:29 02.08.2022 |
Ресторани швидкого харчування McDonald's не збираються відкриватися у серпні в Україні, як про це повідомили деякі ЗМІ. Про це керівник відділу зв'язків із громадськістю компанії Алеся Муджирі розповіла OBOZREVATEL у понеділок, 1 серпня.
В компанії пояснили, що розглядають можливість відкриття в регіонах країни, але не у серпні та поки що не хочуть озвучувати конкретику.
"Ця інформація є неправдивою. Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому", - сказала Муджирі.
Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого мережа ресторанів McDonald's припинила свою роботу в Україні через напад Росії та запровадження воєнного стану.
28 лютого компанія McDonald's Ukraine повідомила, що передає їжу місцевим радам.
19 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд України веде переговори з керівництвом фаст-фуд мережі McDonald's про відновлення роботи ресторанів в Україні найближчим часом.
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