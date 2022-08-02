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У портах України 68 суден із 1,2 млн тонн вантажів, зокрема 480 тис. тонн зерна та олії – АМПУ
09:18 02.08.2022 |
Розпочата Росією війна заблокувала в українських портах 68 суден, на борту яких міститься 1,2 млн тонн вантажів, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) у понеділок у фейсбуці.
"2/3 з них - продовольство, на яке чекають по всьому світу. В трюмах суден, що перебувають в акваторіях портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" завантажено 480 тисяч тонн хліба олії та кукурудзи. Ще мільйон тонн хліба зберігається на зернових терміналах та складах українських портів", - зазначило відомство.
Коментуючи відправлення у понеділок першого тестового судна з 26 тис. тонн кукурудзи у супроводі лідируючого судна в межах укладеної з Туреччиною та ООН Стамбульської ініціативи, АМПУ зазначила, що у портах "Великої Одеси" ще 16 суден уже очікують своєї черги.
"Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - наведено у повідомленні слова голови АМПУ Олексія Вострікова.
Згідно з ним, відомство вже збирає заявки від судновласників на участь у караванах. Також розроблено сам порядок формування караванів, які слідуватимуть за судном лідирування.
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