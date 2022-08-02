Фінансові новини
- |
- 02.08.22
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За час роботи ринку землі в Україні уклали понад 110 тисяч угод
08:54 02.08.2022 |
За увесь період функціонування ринку землі укладено 111 307 земельних угод. Площа земель згідно із зареєстрованими правочинами сягає 262 679 га.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«У цілому станом на сьогодні (1 серпня, - ред.) за увесь період функціонування ринку землі укладено 111 307 земельних угод. Площа земель згідно із зареєстрованими правочинами сягає 262 679 га. Наразі подали заяви для отримання доступу до земельного кадастру 5582 нотаріуси. Всього заяв - 6273, із них погоджено 5497, відмову отримали 776», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, є Харківщина (37,3 тис. га), Дніпропетровщина (22,6 тис. га), Херсонщина (21 тис. га), Кіровоградщина (20,7 тис. га) та Полтавщина (20,6 тис. га).
За період війни в Україні укладено 10 341 угоду, які охоплюють площу у 18 153 га. Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) - Кіровоградщина (2,4 тис. га), Полтавщина (2,2 тис. га), Вінниччина (2,2 тис. га), Хмельниччина (1,8 тис. га) та Дніпропетровщина (1,3 тис. га).
Як повідомлялося, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів
|Перше судно з українським зерном вийшло з порту «Одеса»
|НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження
|Нове завдання Ольги Совгирі. Навіщо Зеленському прямо зараз знадобився контроль над КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.08.22
|Рекордно низький приплив води у липні призвів до скорочення на 43% виробітку е/е Дністровською ГЕС – «Укргідроенерго»
|У портах України 68 суден із 1,2 млн тонн вантажів, зокрема 480 тис. тонн зерна та олії – АМПУ
|Скільки зерна потрібно вивезти з України
|За час роботи ринку землі в Україні уклали понад 110 тисяч угод
|Ринок нових автомобілів в Україні зріс майже на третину
|Ціни на нафту падають 2 серпня, оскільки слабкі заводські дані підживлюють побоювання щодо світового попиту
Бізнес
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»