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АНАЛІТИКА

За час роботи ринку землі в Україні уклали понад 110 тисяч угод

За час роботи ринку землі в Україні уклали понад 110 тисяч угод

 

За увесь період функціонування ринку землі укладено 111 307 земельних угод. Площа земель згідно із зареєстрованими правочинами сягає 262 679 га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«У цілому станом на сьогодні (1 серпня, - ред.) за увесь період функціонування ринку землі укладено 111 307 земельних угод. Площа земель згідно із зареєстрованими правочинами сягає 262 679 га. Наразі подали заяви для отримання доступу до земельного кадастру 5582 нотаріуси. Всього заяв - 6273, із них погоджено 5497, відмову отримали 776», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, є Харківщина (37,3 тис. га), Дніпропетровщина (22,6 тис. га), Херсонщина (21 тис. га), Кіровоградщина (20,7 тис. га) та Полтавщина (20,6 тис. га).

За час роботи ринку землі в Україні уклали понад 110 тисяч угод

 

За період війни в Україні укладено 10 341 угоду, які охоплюють площу у 18 153 га. Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) - Кіровоградщина (2,4 тис. га), Полтавщина (2,2 тис. га), Вінниччина (2,2 тис. га), Хмельниччина (1,8 тис. га) та Дніпропетровщина (1,3 тис. га).

Як повідомлялося, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
 

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