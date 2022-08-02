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АНАЛІТИКА

Ринок нових автомобілів в Україні зріс майже на третину

08:50 02.08.2022 |

Економіка

 

У липні в Україні було продано майже чотири тисячі нових автомобілів, що на 28% більше, ніж у червні поточного року, і на 60% менше, ніж у липні 2021 року.

Про це повідомляє Autoconsulting.

За підсумками місяця перше місце з продажу утримує Toyota з часткою в 15% ринку (459 машин). На другому місці з 339 проданими авто виявився Volkswagen, третє місце в липні зайняли автомобілі марки Chery, всього продано 401 автомобіль.

Китайський бренд скористався пільговим розмитненням і встиг ввезти значну кількість автомобілів. У липні найпопулярнішим автомобілем в Україні став кросовер Chery Tiggo 4, якому вдалося обійти навіть Toyota RAV4.

У п'ятірці лідерів ринку також присутні Renault з результатом в 262 продані машини і Hyundai, яких вдалося реалізувати 245 авто.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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