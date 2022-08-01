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Середній чек у мережі "Сільпо" у червні зріс на 15-20%
19:03 01.08.2022 |
Мережа супермаркетів "Сільпо" відзначила у червні зростання середнього чека на 15-20% порівняно з минулим роком, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ритейлера.
Згідно з аналітикою програми лояльності "Власний рахунок", традиційно влітку зріс попит на ранні овочі, сезонні фрукти та ягоди. До п'ятірки за популярністю входять банани, мінеральна вода "Моршинська", Coca-Cola, огірки та яйця. Водночас серед замовлень в онлайн-магазині shop.silpo.ua лідирують яйця, огірки, банани, помідори та картопля.
У пресслужбі зазначають, що порівняно з травнем у 50 разів зріс продаж сонцезахисних засобів, у 20 разів - кісточкових фруктів та ягід (черешні, вишні, абрикоси, персики).
При цьому, порівняно з попередніми місяцями, впав попит на подарункові категорії - цукерки, набори, подарунки. Також фіксується падіння інтересу до дрібниць для дому та інтер'єру.
Мережа "Сільпо", яка входить до групи компаній Fozzy Group, володіє 325 супермаркетами в 60 містах України та чотирма делікатес-маркетами Le Silpo - у Києві, Дніпрі, Харкові й Одесі.
Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів з більше ніж із 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.
За даними Opendatabot, засновником ТОВ "Сільпо-Фуд" є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.
За підсумками січня-вересня 2021 року товарообіг "Сільпо" становив 42,1 млрд грн.
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