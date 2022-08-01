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Україна отримала перший транш макрофіну від ЄС у сумі 500 млн євро, другий буде у вівторок

16:18 01.08.2022 |

Економіка

 

Україна отримала перший транш виключної макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в сумі 500 млн євро, у вівторок очікує надходження ще 500 млн другого траншу.

Про це, як пише "Європейська правда", у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Європейський Союз направив Україні 1 млрд євро виключної макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", - написав Шмигаль

Він нагадав, що 1 млрд євро - це частина великого пакета підтримки України у подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

Прем'єр наголосив, що кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

Нагадаємо, 19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.
 

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