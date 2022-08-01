Фінансові новини
- |
- 01.08.22
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала перший транш макрофіну від ЄС у сумі 500 млн євро, другий буде у вівторок
16:18 01.08.2022 |
Україна отримала перший транш виключної макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в сумі 500 млн євро, у вівторок очікує надходження ще 500 млн другого траншу.
Про це, як пише "Європейська правда", у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Європейський Союз направив Україні 1 млрд євро виключної макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", - написав Шмигаль
Він нагадав, що 1 млрд євро - це частина великого пакета підтримки України у подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.
Прем'єр наголосив, що кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.
Нагадаємо, 19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження
|Нове завдання Ольги Совгирі. Навіщо Зеленському прямо зараз знадобився контроль над КСУ
|Призначення Костіна і Совгирі: Чому Зеленський не боїться гніву західних партнерів
|Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала перший транш макрофіну від ЄС у сумі 500 млн євро, другий буде у вівторок
|Скасування пільгового розмитнення скоротило ввезення авто у 8 разів. Але бюджет одержав 1,7 млрд грн
|Нафта дешевшає 1 серпня на слабких статданих із Китаю, Brent у $102,67 за барель
|Бізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування НБУ
|Україна у липні 2022 року наростила експорт агропродукції на 12% порівняно з червнем - УКАБ
|За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 25%
Бізнес
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»