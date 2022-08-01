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АНАЛІТИКА

Скасування пільгового розмитнення скоротило ввезення авто у 8 разів. Але бюджет одержав 1,7 млрд грн

16:03 01.08.2022 |

Економіка

 

За липень, перший місяць після скасування пільгового розмитнення авто, в Україну завезли 13 584 автомобілі. Дані опублікував народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на інформацію від Державної митної служби.

Для порівняння, в останній місяць дії пільгового режиму імпорт авто становив 105 300 шт.

Надходження до держбюджету від розмитнення авто в липні склали 1,72 млрд грн. З них ввізне мито - 384 млн грн, акцизний податок - 263 млн грн, ПДВ - 1,07 млрд грн.

Надходження перевищують приблизно удвічі весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом трьох місяців, уточнив Железняк.

Розмитнення авто становило 7,3% від усіх митних платежів у липні. Це друга позиція за надходженнями митних зборів до бюджету минулого місяця.

Найбільше принесли лише нафтопродукти - 10,8%, або 2,47 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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