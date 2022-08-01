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Бізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування НБУ
15:26 01.08.2022 |
Бізнес у липні дещо поліпшив оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Водночас посилення інтенсивності бойових дій, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, високі ціни на енергоносії та скорочення попиту відтерміновують відновлення зростання економічної активності в усіх секторах економіки. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви у березні-травні цього року. В липні 2022 року ІОДА зріс до 43.6 проти 41.3 у червні.
У липні в підприємств, залучених до щомісячного опитування, залишилися песимістичні оцінки економічних результатів у найближчій перспективі за всіма секторами економіки.
Підприємства промисловості зберегли негативні оцінки економічних перспектив, зумовлені порушенням виробничих і логістичних ланцюжків, руйнуванням потужностей та інфраструктури, тимчасовою окупацією частини територій: секторальний індекс у липні становив 43.1 проти 43.7 у червні. Збереглися слабкі очікування щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, водночас погіршилися очікування щодо нових експортних замовлень.
Підприємства сектору будівництва в липні послабили оцінки економічних результатів своїх підприємств, попри сезонні сприятливі умови та прийняття урядом низки постанов для поліпшення діяльності сектору: секторальний індекс становив 35.0 (у червні - 40.1). Очікування респондентів щодо обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, а також доступності підрядників були негативними.
Підприємства торгівлі, попри складнощі, адаптуються до нових умов та поліпшують очікування щодо своєї економічної діяльності: секторальний індекс наблизився до нейтрального рівня і становив 48.7 порівняно з 43.4 у червні. Респонденти налаштовані на збільшення обсягів товарообороту, але стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу. Підприємства сектору й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.
Підприємства сфери послуг дещо поліпшили, проте залишили песимістичними оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс становив 41.9 (у червні - 37.7). Негативним очікуванням сприяли продовження інтенсивних бойових дій, пошкодження транспортної інфраструктури, скорочення попиту та втрата замовлень.
Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували нижчі темпи зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі уповільнення зростання цін на сировину та товари постачальників.
Оцінки щодо зайнятості залишаються песимістичними. Респонденти підприємств усіх видів діяльності продовжують очікувати зменшення кількості працівників, найбільше - сектору будівництва. Натомість підприємства торгівлі та сфери послуг відзначили деяке підвищення попиту на персонал.
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