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Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для забезпечення населення гарячою водою
08:35 01.08.2022 |
В п'ятницю Кабмін зобов'язав газопостачальну компанію "Нафтогаз Трейдинг" до кінця серпня постачати природний газ для гарячого водопостачання за ціною 7,42 грн (з ПДВ) за кубометр.
Відповідну постанову № 839 було затверджено урядом на засіданні 29 липня.
Згідно з нею, спецзобов'язання щодо реалізації природного газу "Нафтогаз Трейдинг" продовжили до кінця серпня. Натомість "Нафтогаз" має забезпечити газопостачальну компанію необхідними обсягами блакитного палива для виробників теплової енергії, зокрема ОСББ, ЖБК, управителям багатоквартирних будинків, в обсягах, необхідних для гарячого водопостачання.
Таке рішення було зумовлене тим, що уряд переніс набуття чинності своєї попередньої постанови № 812 до 1 вересня. Відповідно до неї, мав реалізуватись новий порядок покладання спецзобов'язань (ПСО) на "Нафтогаз Трейдинг" щодо постачання природного газу виробникам тепла по пільговим цінам до 31 березня 2023 року.
Також новою постановою від 29 липня Кабмін змінив норматив для отримання пільг у разі використання газу для індивідуального опалення, який раніше становив 4 кубометри газу на 1 кв.м. опалювальної площі. Відтепер нарахування здійснюються з коефіцієнтом 0,1. Тобто 0,4 кубометри газу за 1 кв. м. опалювальної площі.
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