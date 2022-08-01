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АНАЛІТИКА

Агентство S&P оцінило фінансові перспективи України

08:21 01.08.2022 |

Економіка

 

Фінансові перспективи України на найближчі кілька місяців невизначені. Міжнародне агентство S&P Global Ratings відзначає високі потреби країни в грошах в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву агентства.

"Ми очікуємо, що дефіцит державного бюджету залишиться значним через значні витрати на оборону і збої в роботі уряду зі збору податків. Влада оцінює виник дефіцит бюджету як мінімум в 5 млрд доларів (або 2,5% довоєнного ВВП) на місяць", - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, з 30 млрд доларів фінансової допомоги, оголошеної міжнародним співтовариством з початку війни, було освоєно тільки 45%, в той час як майже половина потреб уряду у фінансуванні була покрита за рахунок Національного України та державної внутрішньої емісії.

"Існує також більш широка невизначеність щодо траєкторії відношення боргу країни до ВВП у світлі неясних перспектив відновлення економіки і високої чутливості боргового тягаря до коливань обмінного курсу, враховуючи, що більше 60% державного боргу номіновано в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, війна і потрясіння в умовах торгівлі послабили золотовалютні резерви України, і їх загальний рівень знизився на одну п'яту до 22,8 млрд доларів з лютого по червень 2022 року, додали в агентстві.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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