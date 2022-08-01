S&P знизило довгостроковий рейтинг України в інвалюті до CC

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors у зв'язку зі зробленою Україною пропозицією про відстрочку виплат за єврооблігаціями на два роки знизило довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті до "СС" із "ССС+", прогноз негативний.

"Україна запропонувала своїм іноземним кредиторам відстрочити виплати за всіма зовнішніми борговими зобов'язаннями на 24 місяці. У результаті цієї пропозиції ми вважаємо, що дефолт із суверенного боргу в іноземній валюті практично неминучий", - зазначає агентство у повідомленні в ніч на суботу.

Водночас, S&P підтвердило короткострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні "C", у національній валюті - на рівні "B-/B", а за національною шкалою - на рівні "uaBBB-".

"Ми вважаємо державний борг України, деномінований у гривнях, менш уразливим для неплатежів", - зазначило агентство.

Воно додало, що негативний прогноз відображає високі ризики для платежів з обслуговування комерційного боргу України з огляду на плани уряду щодо реструктуризації боргу, які пов'язані з економічним, платіжним балансом та фіскальним тиском через війну з Росією.

S&P уточнило, що з великою ймовірністю знизить рейтинг в іноземній валюті до "SD" (вибірковий дефолт), оскільки не очікує від уряду платежів з єврооблігацій, проте після завершення реструктуризації може підняти його до категорії "CCC". Як зазначило агентство, пропозиція про відтермінування обслуговування зовнішнього боргу не включає жодних скорочень боргу та пропонує деяку компенсацію власникам облігацій у вигляді додаткових процентних платежів і плати за згоду щодо ВВП-варрантів.

"Підвищувальний тиск на рейтинги може виникнути, якщо ситуація з безпекою в Україні та середньострокові макроекономічні перспективи покращаться", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, фінансові та фіскальні перспективи України на найближчі кілька місяців невизначені.

Крім того, S&P також знизило до "СС" з "ССC+" рейтинг випущених під держгарантію єврооблігацій "Укравтодору", який слідом за сувереном також запропонував відтермінувати виплати за своїми паперами на два роки.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України від прострочення виплат щодо її єврооблігацій та зміни умов щодо ВВП-варрантів.