Канада виділить Україні додатковий кредит на $350 мільйонів

Канада збільшить суму виділеного раніше пільгового кредиту для України на 450 мільйонів канадських доларів ($351 млн у еквіваленті).

Залучення відповідного фінансування Кабінет міністрів схвалив на засіданні у п'ятницю, 29 липня, повідомляє Міністерство фінансів.

Додаткові кошти виділяються у межах кредитного договору між Україною та Канадою, в результаті чого загальна сума кредиту зросте до 1,45 млрд канадських доларів ($1,13 млрд).

"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 17 червня до держбюджету України надійшла перша частина цього кредиту від Канади на суму 1 млрд канадських доларів ($773 млн). Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережені зазначені умови.

Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.