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Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
21:20 29.07.2022 |
Кабінет міністрів денонсував угоду з урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, підписану у лютому 1998 року у Мінську. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Угода визначала порядок та умови плавання суден України та Білорусі внутрішніми водними шляхами обох країн.
Ще три роки тому Україна планувала розвивати судноплавство з Білоруссю і збиралася реалізувати масштабний проєкт водного шляху Е-40.
Річковий коридор Е-40 повинен був проходити територією України, Білорусі та Польщі річками Дніпро, Прип'ять, Західний Буг і Вісла.
Планувалося, що він збільшить перевалку між Балтикою і Чорним морем на 4-6 млн тонн вантажів на рік. Його вартість оцінювалась у $12 млрд.
ДОВІДКА. Відповідно до закону, внутрішніми водними шляхами України є судноплавні поверхневі води, крім акваторії морських портів, судноплавних каналів та внутрішніх морських вод.
У пояснювальній записці до закону Мінінфраструктури пояснювало, що до них належать Дніпро, Дунай, Дністер та інші річки, визначені європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення.
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