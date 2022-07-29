Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство

21:20 29.07.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів денонсував угоду з урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, підписану у лютому 1998 року у Мінську. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Угода визначала порядок та умови плавання суден України та Білорусі внутрішніми водними шляхами обох країн.

Ще три роки тому Україна планувала розвивати судноплавство з Білоруссю і збиралася реалізувати масштабний проєкт водного шляху Е-40.

Річковий коридор Е-40 повинен був проходити територією України, Білорусі та Польщі річками Дніпро, Прип'ять, Західний Буг і Вісла.

Планувалося, що він збільшить перевалку між Балтикою і Чорним морем на 4-6 млн тонн вантажів на рік. Його вартість оцінювалась у $12 млрд.

ДОВІДКА. Відповідно до закону, внутрішніми водними шляхами України є судноплавні поверхневі води, крім акваторії морських портів, судноплавних каналів та внутрішніх морських вод.

У пояснювальній записці до закону Мінінфраструктури пояснювало, що до них належать Дніпро, Дунай, Дністер та інші річки, визначені європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Білорусь
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес