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Обсяг операцій із платіжними картками банків України у травні порівняно з довоєнним січнем зріс на 31,5% - НБУ
17:07 29.07.2022 |
Загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у травні порівняно з довоєнним січнем скоротилася на 3,4% - до 637 млн, тоді як їхня сума зросла - на 31 ,5%, до 573,7 млрд грн, повідомив Нацбанк у п'ятницю.
Згідно з повідомленням, в Україні протягом травня з використанням платіжних карток здійснено понад 582 млн операцій на суму близько 502,4 млрд грн, що менше на 7,5% за кількістю та більше на 20,4% за сумою порівняно із січнем.
Водночас за кордоном сума оплати товарів у платіжних терміналах торгової мережі та переведення в готівку в банкоматах з використанням платіжних карток становила 57,5 млрд грн, що в 8,2 раза більше, ніж у січні (близько 7 млрд грн).
Зазначається, що у травні цього року порівняно із січнем кількість безготівкових операцій з платіжними картками зменшилась лише на 2,3% - до 588 млн, а сума зросла на 43,0% - до 395,0 млрд грн.
У травні частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила майже 69% у загальному обсязі операцій із платіжними картками (у січні 2022 року - 63%). Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною - 92% (за січень 2022 - 91%).
За підсумками травня 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 103,6 млн шт., що на 13% більше порівняно з довоєнним січнем 2022 року.
НБУ зазначив, що, незважаючи на скорочення загальної кількості безконтактних та токенізованих платіжних карток (на 6% та 15% відповідно), їхня популярність серед українців дуже висока. Зокрема, загальна частка безконтактних та токенізованих платіжних карток серед усіх активних карток становить 60% (у січні цього року - 58%).
Загалом, зараз токенізовано приблизно кожну шосту активну платіжну картку (на початку січня - приблизно кожну сьому), а безконтактною є - приблизно кожна друга (як і на початку січня).
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