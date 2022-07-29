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АНАЛІТИКА

Страхування суден у Чорному морі подорожчало через Росію у 200 разів, – Reuters

22:48 28.07.2022 |

Економіка

 

Страхування морських торговельних суден в окремих ділянках акваторії Чорного моря з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну подорожчало у 200 разів з 0,025% вартості судна до 5%.

Водночас страховий конгломерат Lloyd's of London готується забезпечити покриття страхових ризиків для вивезення зерна з українських портів, повідомляє Reuters.

Голова правління Lloyd's of London Брюс Карнегі-Браун повідомив, що страховики та брокери Lloyd почали підготовчу роботу після того, як Росія та Україна досягли угоди про безпечне транспортування зерна та добрив "Чорноморським коридором".

Він запевнив, що Lloyd's підготує відповідні страхові продукти для суден, які перевозять ці товари, що може спростити виконання досягнутої угоди.

"Після угоди між Росією та Україною щодо експорту зерна ми досить наполегливо працюємо з учасниками ринку, щоб переконатися, що ми можемо розробити політику, яка може її забезпечити", - сказав голова правління Lloyd's.

"Ми очікуємо оголошень від брокерів і андеррайтерів про деякі продукти, які підтримають це протягом наступних кількох днів", - додав голова Lloyd's.

Водночас він наголосив на важливості дотримання сторонами умов угоди, оскільки серйозні її порушення можуть змінити плани страхових компаній.

Reuters зауважує, що страхування, як угода про відновлення експорту зерна з українських портів, все ще знаходяться під загрозою зриву через продовження агресії Росії в Україні. Наразі серед страховиків все ще є бажання срахувати судна, які прямують цим маршрутом, але багато залежатиме від можливості перестрахування ризиків, яке надає Lloyd's.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді.

Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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