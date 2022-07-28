В Україні арештували активів компаній РФ і Білорусі майже на 40 мільярдів – Нацполіція

За п'ять місяців повномасштабного вторгнення РФ суди в Україні арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції

"За пʼять місяців повномасштабного вторгнення російської федерації до України за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову нашої держави.

Департаментом від початку війни у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків", - йдеться у повідомленні.

Так, серед іншого майна правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать ЗСУ.

"Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн пального - це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора", - додали в Нацполіції.

Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн.