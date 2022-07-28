Фінансові новини
- |
- 28.07.22
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні арештували активів компаній РФ і Білорусі майже на 40 мільярдів – Нацполіція
16:40 28.07.2022 |
За п'ять місяців повномасштабного вторгнення РФ суди в Україні арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції
"За пʼять місяців повномасштабного вторгнення російської федерації до України за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову нашої держави.
Департаментом від початку війни у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків", - йдеться у повідомленні.
Так, серед іншого майна правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать ЗСУ.
"Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн пального - це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора", - додали в Нацполіції.
Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
|Рада призначила Совгирю суддею КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Рада спростила приватизацію в умовах війни
|Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
|В Україні арештували активів компаній РФ і Білорусі майже на 40 мільярдів – Нацполіція
|Іспит для отримання українського громадянства: у Раду внесли законопроєкт
|Нафта 28 липня прискорила зростання, Brent наблизилася до $108 за барель
|Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку внаслідок війни у $2,6 мільярда
Бізнес
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla