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АНАЛІТИКА

Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку внаслідок війни у $2,6 мільярда

14:36 28.07.2022 |

Економіка

 

Унаслідок російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у $2,6 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що внаслідок війни загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв'язку.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

* $1,79 млрд - щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,
* $0,71 млрд - закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,
* $0,1 млрд - сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

Оцінку руйнувань здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК та Київською школою економіки. Також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.

У Мінцифри нагадали, що до повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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