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Артур Еш
Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку внаслідок війни у $2,6 мільярда
14:36 28.07.2022 |
Унаслідок російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у $2,6 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що внаслідок війни загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв'язку.
За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:
* $1,79 млрд - щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,
* $0,71 млрд - закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,
* $0,1 млрд - сума збитків компаній через недоотриману абонплату.
Оцінку руйнувань здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК та Київською школою економіки. Також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.
У Мінцифри нагадали, що до повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом.
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