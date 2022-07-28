ЄС включив українські логістичні маршрути до Транс'європейської транспортної мережі

Європейська Комісія внесла зміни до індикативних карт Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши до неї українські логістичні маршрути. Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

"Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України до ЄС і сприятиме реалізації ініціативи "Шлях солідарності" з експорту української аграрної продукції та доставлення гуманітарної допомоги в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зміни до TEN-T включають продовження Північнобалтійського коридору через Львів і Київ до Маріуполя.

Балто-Чорноморсько-Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію й Молдову) до Одеси.

Коридори Балтійське море - Адріатичне море та Рейн-Дунай проходитимуть через Львів.

Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє усунути наявні перешкоди під час проведення логістичних операцій, отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розвитку української частини мережі TEN-T, зменшити логістичні витрати.

Також Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські й білоруські маршрути, а також знизила у статусі маршрути на території ЄС на стиках із цими країнами-агресорами.

Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Згідно з індикативним інвестиційним планом Європейської Комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 року в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед усіх країн Східного партнерства ЄС.

Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів і водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі та до 2050 року - "спільної" мережі.