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Кабмін передасть на приватизацію та ліквідацію 420 держпідприємств
13:13 27.07.2022 |
Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки в Telegram.
У відомстві зазначили, що таким чином відбудеться наступний етап тріажу - поділ чергової групи державних активів на життєздатні і такі, що наносять збитки, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів.
66 держпідприємств отримають нових власників в рамках так званої "малої" приватизації.
"Залучивши інвестиції, там буде відновлено або модернізоване виробництво, в тому числі й експортно орієнтоване, створені нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни", - пояснили в Мінекономіки.
Решта 354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані. В більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.
Варто зазначити, що 33 з 420 держпідприємств працюють. Загальна вартість їх активів становить 2,9 млрд грн.
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