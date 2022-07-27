Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися — Financial Times

09:23 27.07.2022 |

Економіка

 

Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися, пише Financial Times.

Видання вважає, що економіка "піде в круте піке", попри домовленість про відстрочення міжнародного боргу на два роки.

Через війну щомісячні витрати України збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Окрім того, влада може піти на ще більш рішучі заходи, йдеться у статті.

Іноземний банкір, який співпрацює з українською владою, розповів, що західна допомога Києву є недостатньою і надто повільною, разом з тим зобов'язання навпаки дуже великі.

З моменту вторгнення Україна отримала $12,7 млрд фінансової допомоги з обіцяних $38 млрд. Чисті резерви України зараз становлять лише $12,9 млрд проти $19 млрд у лютому.

Цього достатньо на два з половиною місяці, щоб сплатити за імпорт необхідних продуктів: від сільськогосподарських ресурсів до автомобільних запчастин і пального.

Інвестиційний директор британської компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені.

За його словами, Київ може опинитися у ситуації, коли навіть не зможе погасити усі соціальні зобов'язання українців.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0568
  0,3547
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9356  0,50 1,31 40,0428  0,46 1,17
EUR 39,1439  0,40 1,04 40,5161  0,39 0,97

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес