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Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися — Financial Times
09:23 27.07.2022 |
Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися, пише Financial Times.
Видання вважає, що економіка "піде в круте піке", попри домовленість про відстрочення міжнародного боргу на два роки.
Через війну щомісячні витрати України збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Окрім того, влада може піти на ще більш рішучі заходи, йдеться у статті.
Іноземний банкір, який співпрацює з українською владою, розповів, що західна допомога Києву є недостатньою і надто повільною, разом з тим зобов'язання навпаки дуже великі.
З моменту вторгнення Україна отримала $12,7 млрд фінансової допомоги з обіцяних $38 млрд. Чисті резерви України зараз становлять лише $12,9 млрд проти $19 млрд у лютому.
Цього достатньо на два з половиною місяці, щоб сплатити за імпорт необхідних продуктів: від сільськогосподарських ресурсів до автомобільних запчастин і пального.
Інвестиційний директор британської компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені.
За його словами, Київ може опинитися у ситуації, коли навіть не зможе погасити усі соціальні зобов'язання українців.
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