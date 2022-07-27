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АНАЛІТИКА

За програмою релокації перемістили вже 692 підприємства

08:52 27.07.2022 |

Економіка

 

Станом на 26 липня, за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 692 підприємства, з них 477 компаній уже відновили роботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"В рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України. З них уже 477 компаній відновили свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Загалом на платформі цифрової взаємодії для допомоги в релокації зареєстровано 1763 заявки від підприємств, які хочуть перемістити свої потужності. Наразі 326 компаній знаходяться на етапі переїзду - для них здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування.

"З перших днів війни уряд акцентує увагу на програмах з підтримки бізнесу. Важливо максимально зберегти українську промисловість. Саме тому ми запустили програму релокації. До участі може долучитися будь-яке підприємство, отримавши допомогу в розв'язанні логістичних питань, перевезенні та монтажі обладнання, пошуку приміщення з необхідною інфраструктурою. Щоб пришвидшити та скоординувати дії з усіма учасниками програми, запустили цифрову платформу з релокації. Вона дозволяє покращити організацію процесу переїзду та запропонувати підприємцям додаткові можливості", - зазначила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Як повідомлялося, в рамках програми підприємства можуть переїхати в одну із західних областей України. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області.

З 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія.
 

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