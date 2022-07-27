В Україні врегулювали питання користування надрами

Кабінет Міністрів вніс зміни до чотирьох нормативних актів, що регулюють питання користування надрами в Україні.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.

Зокрема, внесені зміни стосуються порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, порядку проведення електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів держбюджету, та методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спецдозволу на користування надрами.

«Ми прагнемо вже сьогодні встановити прозорі, зручні, рівні правила доступу до надр, забезпечити збалансоване надрокористування в Україні. Це надважливо для обороноздатності країни та відновлення економіки. Під час відбудови попит будівельної індустрії на матеріали та сировину, корисні копалини буде колосальним. Тому вже зараз ми підвищуємо ефективність та прозорість електронних аукціонів, усуваємо будь-які можливості для зловживань і роботи у галузі недобросовісних та підсанкційних осіб, а також скорочуємо строки проходження процедур та цифровізуємо процеси», - прокоментував міністр Руслан Стрілець.

У Мінекології також назвали ключові зміни для бізнесу, який працює чи планує працювати у сфері надрокористування. Зокрема, автоматизовано обрахунок вартості геологічної інформації та розміру збору за надання спецдозволу на користування надрами. Це дасть змогу прискорити процедуру щонайменше на 20 днів.

Крім того, щоб унеможливити участь підсанкційних осіб у аукціонах, впроваджено вимогу подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника, встановлено вимогу підписання договорів купівлі-продажу дозволів із використанням електронного цифрового підпису, тощо.