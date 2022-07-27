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АНАЛІТИКА

Уряд включив фармпромисловість до пріоритетних галузей економіки

08:46 27.07.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення внести фармацевтичну промисловість за напрямами виробництва лікарських засобів та медичних виробів до пріоритетних галузей економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць. Це дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні системи охорони здоров'я лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їхнє безперебійне виробництво, а, отже, й постачання до кінцевого споживача. Населенню України буде забезпечено доступ до якісних ліків та медвиробів", - ідеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, "навантаження на фармацевтичну промисловість зараз є надзвичайно високим". Окрім власне виробництва ліків та медвиробів та забезпечення ними аптек і закладів охорони здоров'я, а отже, пацієнтів, фармгалузь наповнює економіку.

"Фармацевтична промисловість - це соціально відповідальна галузь економіки, тому її включення до переліку пріоритетних галузей є важливим кроком", - наголосив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 липня Ляшко заявив під час зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, що МОЗ продовжує звертатися до міжнародних організацій з проханням сприяти в організації гуманітарних коридорів для доставки лікарських засобів на тимчасово захоплені росією українські території.
 

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