Україна хоче отримати до $20 мільярдів від МВФ за новою угодою – голова НБУ

Україна хоче до кінця року укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 млрд доларів з виплатою протягом 2-3 років.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтервʼю Reuters.

Він нагадав, що Україна уже подала свій запит до МВФ, і зараз веде консультації щодо нового фінансування. Шевченко сподівається, що нова програма надасть Україні до 20 млрд доларів протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування (EFF).

Така програма, обсягом 20 мільярдів доларів, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

"МВФ завжди виступав як партнер України під час війни", - сказав Шевченко. "Я сподіваюся розпочати таку програму цього року".

Голова центрального банку зазначив, що нова програма з МВФ має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема - гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.