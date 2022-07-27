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Україна хоче отримати до $20 мільярдів від МВФ за новою угодою – голова НБУ
23:53 26.07.2022 |
Україна хоче до кінця року укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 млрд доларів з виплатою протягом 2-3 років.
Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтервʼю Reuters.
Він нагадав, що Україна уже подала свій запит до МВФ, і зараз веде консультації щодо нового фінансування. Шевченко сподівається, що нова програма надасть Україні до 20 млрд доларів протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування (EFF).
Така програма, обсягом 20 мільярдів доларів, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.
"МВФ завжди виступав як партнер України під час війни", - сказав Шевченко. "Я сподіваюся розпочати таку програму цього року".
Голова центрального банку зазначив, що нова програма з МВФ має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема - гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.
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