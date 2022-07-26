Кабмін вніс нафту, газоконденсат, скраплений газ і деревину до переліку товарів, що підлягають торгівлі на біржах

Кабінет Міністрів України вніс сиру нафту, газовий конденсат, скраплений газ та деревину (лісоматеріали) до переліку товарів, що підлягають торгівлі на товарних біржах.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

Як повідомлялося, згідно з чинним з 1 липня 2021 року новим законом про ринок капіталу ("Про спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів", №738-IX), усі товарні біржі мають отримувати ліцензію Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Першою біржею, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних ринках, стала Українська енергетична біржа (УЕБ), другою - Українська універсальна біржа (УУБ), третьою - Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ).

У середині травня НКЦПФР зупинила дію ліцензії УМВБ до закінчення дії воєнного стану, але біржа через Шостий апеляційний адмінсуд домоглася 14 липня постанови про призупинення дії рішення регулятора.

