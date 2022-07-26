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МВФ погіршив свій прогноз зростання світової економіки в 2022 р. до 3,2%, на 2023 р. - до 2,9%

16:57 26.07.2022 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вдруге за рік погіршив свій прогноз зростання світової економіки у 2022 році - до 3,2% з 3,6% (у січні очікувалося зростання на 4,4%). На 2023 рік оцінку знижено до 2,9% порівняно зі зростанням на 3,6%, яке очікувалося в квітні (у січні МВФ прогнозувало зростання світового ВВП на 3,8%).

Така оцінка наводиться в огляді світової економіки, опублікованому МВФ у вівторок.

Прогноз зростання економіки країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на 2022 рік МВФ знизив до 3,6% з 3,8%, на 2023 рік - до 3,9% з 4,4%.

Суттєво знижено прогноз зростання економіки Китаю у поточному році - до 3,3% з 4,4% (у січні очікувалося зростання на 4,8%), у 2023 році - до 4,6% з 5,1%.

Оцінку зростання ВВП Індії також знижено - до 7,4% з 8,2% у 2022 році та до 6,1% з 6,9% у 2023 році, відповідно.

При цьому прогноз зростання бразильської економіки підвищено до 1,7% з 0,8% у 2022 році та знижено до 0,9% з 1,4% у 2023 році.

Прогноз щодо зростання ВВП розвинених країн у 2022 році погіршено на 0,8 процентних пункти - до 2,5% та на 1 п.п. - до 1,4% - у 2023 році.

Також серйозне зниження прогнозу зростання ВВП США: у 2022 році - на 1,4 в.п. до 2,3%, у 2023 році - на 1,3 п.п. до 1%.

Економіка країн єврозони цього року, на думку МВФ, зросте на 2,6%, що на 0,2 п.п. менше за попередній прогноз. На 2023 рік оцінку погіршено суттєвіше - зростання на 1,2% порівняно з 2,3%, очікуваним раніше.

Прогноз зростання ВВП Італії в 2022 році було підвищено до 3% з 2,3%, у 2023 навпаки знижено до 0,7% з 1,7% (було 2,2%). Прогноз для Іспанії на поточний рік знижено на 0,8 п.п. - до 4% та на 1,3 п.п., до 2% у 2023 році

Економіка Німеччини у 2022 році зросте, на думку МВФ, лише на 1,2%, раніше очікувалося зростання на 2,1%, у 2023 році зростання уповільниться до 0,8% порівняно з колишнім прогнозом у 2,7%.

Для Франції оцінку знижено на поточний рік на 0,6 п.п. - до 2,3% та на 0,4 п.п. на 2023 рік - до 1%.

Прогноз зростання економіки Великобританії на 2022 рік знижено на 0,5 п.п. - до 3,2%, на 2023 рік - на 0,7 п.п. - до 0,5%. ВВП Японії, як очікується, зросте у 2022-2023 роках на 1,7% (зниження прогнозу на 0,7 п.п. у поточному році та на 0,6 п.п. у наступному).

Фонд покращив свою оцінку динаміки російської економіки у 2022 році, очікує її падіння на 6%, а не на 8,5%, як прогнозував у квітні. Водночас погіршено прогноз на 2023 рік: зниження ВВП РФ, на думку фонду, становитиме 3,5% порівняно з колишнім прогнозом у 2,3%. У січні Фонд прогнозував зростання економіки Росії у 2022 році на 2,8%, 2023 року - на 2,1%.

МВФ констатує: ризики для оновленого глобального прогнозу з переважною перевагою зміщено у бік погіршення. Війна в Україні може призвести до раптової зупинки імпорту газу з Росії до Європи; уповільнення темпів інфляції може виявитися важчим завданням, якщо дефіцит на ринках праці перевищить очікування або інфляційні очікування не вдасться "заякорити"; посилення умов на світовому фінансовому ринку загрожує борговими кризами в країнах, що розвиваються; нові спалахи COVID-19 та локдауни разом із подальшою ескалацією проблем у секторі нерухомості може ще сильніше уповільнити темпи зростання Китаю; геополітична роздробленість може стати на заваді розвитку світової торгівлі, перераховує МВФ фактори ризику. В альтернативному сценарії прогнозу, за якого ці ризики матеріалізуються, зростання світового ВВП загальмується до 2,6% та 2% у 2022 та 2023 роках відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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