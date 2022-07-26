Середній чек у магазинах мережі супермаркетів Novus зріс на 10%

Число чеків у магазинах мережі супермаркетів Novus у 2022 році впало на 27% порівняно з минулим роком, причому середній чек зріс на 10%, повідомив операційний директор Novus Олексій Панасенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

«Порівняно з минулим роком кількість чеків менша на 27%. Середній чек зріс у червні на 10% у грн., якщо порівнювати з минулим роком. Але ми розуміємо, що сьогодні це не перекриває навіть інфляцію», - повідомив Панасенко.

Він зазначив, що суттєво змінилися структура покупок та переваги споживача.

Зокрема, знизилося споживання алкоголю, це стосується не лише елітного, а й загалом. Більш ніж на 40% просіла категорія дитячих товарів, приблизно так само менше купили кондитерських виробів, найсильніше просіла група непродовольчих, супутніх товарів, на 46%.

Молочна категорія втратила 17%, у ній сильніше впала йогуртно-десертна група - понад 30%, але й «прості» продукти купують рідше - молоко знизилося на 13%.

При цьому є групи товарів, що показали зростання. Був точковий момент зростання групи сіль/сода. Зросла бакалія, насамперед консерви (на 11%). Крупи розкуповували на 30% більше звичайного у березні-квітні, потім інтерес знизився, зараз бачимо невеликий приріст у цій категорії.

«Загалом навіть у грошовому вираженні наші продажі зараз нижчі на 16%, ніж за аналогічний період минулого року. Реальний середній чек нижче за минулорічний, падає кількість позицій у чеку. Частково ця ситуація пояснюється наявністю у людей накопичень - їм треба використовувати ту крупу та макарони, які вони купили у березні. Але основний чинник - зниження купівельної спроможності, і його вплив лише посилюватиметься», - повідомив Панасенко.