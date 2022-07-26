Фінансові новини
- |
- 26.07.22
- |
- 23:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середній чек у магазинах мережі супермаркетів Novus зріс на 10%
16:37 26.07.2022 |
Число чеків у магазинах мережі супермаркетів Novus у 2022 році впало на 27% порівняно з минулим роком, причому середній чек зріс на 10%, повідомив операційний директор Novus Олексій Панасенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
«Порівняно з минулим роком кількість чеків менша на 27%. Середній чек зріс у червні на 10% у грн., якщо порівнювати з минулим роком. Але ми розуміємо, що сьогодні це не перекриває навіть інфляцію», - повідомив Панасенко.
Він зазначив, що суттєво змінилися структура покупок та переваги споживача.
Зокрема, знизилося споживання алкоголю, це стосується не лише елітного, а й загалом. Більш ніж на 40% просіла категорія дитячих товарів, приблизно так само менше купили кондитерських виробів, найсильніше просіла група непродовольчих, супутніх товарів, на 46%.
Молочна категорія втратила 17%, у ній сильніше впала йогуртно-десертна група - понад 30%, але й «прості» продукти купують рідше - молоко знизилося на 13%.
При цьому є групи товарів, що показали зростання. Був точковий момент зростання групи сіль/сода. Зросла бакалія, насамперед консерви (на 11%). Крупи розкуповували на 30% більше звичайного у березні-квітні, потім інтерес знизився, зараз бачимо невеликий приріст у цій категорії.
«Загалом навіть у грошовому вираженні наші продажі зараз нижчі на 16%, ніж за аналогічний період минулого року. Реальний середній чек нижче за минулорічний, падає кількість позицій у чеку. Частково ця ситуація пояснюється наявністю у людей накопичень - їм треба використовувати ту крупу та макарони, які вони купили у березні. Але основний чинник - зниження купівельної спроможності, і його вплив лише посилюватиметься», - повідомив Панасенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
|ЄС виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову
|Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у «зерновій угоді» та чому закриває очі на дії РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати
|Мінфін зміг розмістити військові облігації на 10 мільярдів
|Кабмін просить у кредиторів Укравтодору та Укренерго відстрочки на два роки з виплати боргів
|Кабмін скасував квоти на експорт добрив та жита, зберіг їх ліцензування
|Кабмін вніс нафту, газоконденсат, скраплений газ і деревину до переліку товарів, що підлягають торгівлі на біржах
|Бізнес і Мінфін хочуть заморозити мінімальну зарплату на наступний рік, – ФПУ
Бізнес
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего
|Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет