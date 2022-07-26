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Мінфін виділив на соцвиплати у червні 4 мільярди
15:42 26.07.2022 |
Міністерство фінансів у червні спрямувало на соціальні виплати 4 мільярди гривень з державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Протягом березня-червня міністерство спрямувало на соцвиплати 153,5 млрд грн.
Зазначається, що на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім'ям з дітьми, направили 21,2 млрд грн, із них у червні - 5,3 млрд грн;
Для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам спрямували 18,1 млрд грн, із них у червні - 9,1 млрд грн.
Також міністерство спрямувало кошти держбюджету на:
* на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 15,3 млрд, у червні ‒ 0,8 млрд грн;
* Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій ‒ 68,5 млрд грн, у червні ‒ 20,9 млрд грн;
* на допомогу застрахованим особам у зв'язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій в рамках "єПідтримки" ‒ 30,4 млрд грн, у червні ‒ 5,9 млрд гривень.
"Незважаючи на воєнний стан, ми продовжуємо забезпечувати вчасні виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже завдання уряду в цілому та Мінфіну, зокрема, полягає у тому, щоб усі наявні джерела ресурсів у державі працювали на допомогу людям у період війни і наближували нашу перемогу над окупантом", ‒ зауважив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
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