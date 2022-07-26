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Мінекономіки очікує зростання індексу споживчих цін у 2022 до 31-32% на кінець року
13:34 26.07.2022 |
Такий прогноз був озвучений під час колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації профспілок України (ФПУ).
За очікуваннями міністерства, у 2023 році інфляція становитиме 30%, що значно гірше прогнозу Національного банку (20%).
У Мінекономіки прогнозують, що падіння ВВП України 2022 році може сягнути 30-35%.
При цьому було зазначено, що даний прогноз може змінюватися залежно від ситуації та прийнятих рішень.
Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.
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