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Держава виділила перші 400 грантів для бізнесу в рамках «єРоботи»
09:10 26.07.2022 |
В рамках програми «єРобота» визначено перші 424 успішних заявки на гранти від держави для розпочатку чи розширення бізнесу - загалом їм перекажуть 98,2 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Ці кошти підприємці зможуть витратити на закупівлю або лізинг обладнання, оренду приміщення, придбання сировини і матеріалів.
Найбільше грантів отримають мешканці Києва, де задовольнили 101 заявку. Також лідерами за кількістю позитивних рішень є підприємці з Київської (62 заявки), Дніпропетровської (52 заявки) та Полтавської (40 заявок) областей.
Серед сфер діяльності найбільше грантів буде спрямовано на розвиток чи створення підприємств оптової та роздрібної торгівлі і ремонту автотранспортних засобів (142 заявки). Також 127 підприємців планують започаткувати підприємства переробної промисловості. Ще 66 грантів отримають компанії на створення чи розвиток власних готелів, кемпінгів, кав'ярень та ресторанів.
Загалом вже 5031 підприємець подав запит через Портал "Дія" на отримання мікрогрантів. Після всіх етапів відбору вони можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень на існуючу чи нову справу. Підприємці, які отримають гранти, зобов'язані створити 1-2 робочих місця та провадити діяльність впродовж 3 років зі сплатою податків та зборів.
Аби податися на отримання гранту, необхідно:
* подати заявку на програму на порталі Дія;
* додати бізнес-план створення нового або розвитку наявного бізнесу, план закладання саду чи проєкт будівництва теплиці;
* підписати електронним підписом.
Нагадуємо:
З 1 липня стартувала програма "єРобота", заявку на безповоротний грант для власної справи можна подати через Дію.
Перша програма в межах "єРобота" - це гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга - гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проекту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
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