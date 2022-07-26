В.о. голови ФДМ Батова написала заяву на звільнення

На станціях AMIC автогаз здешевшав на 0,25 грн/л, до 29,74 грн/л. У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 29,50 грн/л, на станціях Chipo - на 1,47 грн/л, до 30,03 грн/л. На 0,30 грн/л знизили ціну мережі «Автотранс» і BVS, до 29,48 і 29,49 грн/л відповідно.