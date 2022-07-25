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Кабмін продовжив дію документів, які видає Держслужба експортного контролю

12:25 25.07.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України на засіданні 22 липня ухвалив рішення про автоматичне продовження на період воєнного стану та 3 місяці з дня його припинення чи скасування строків дії низки документів, що видає Державна служба експортного контролю.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Він зазначив, що на період воєнного стану та 3 місяці з дня його припинення чи скасування, автоматично продовжено строки дії наступних діючих документів: посвідчень про реєстрацію суб'єктів господарювання як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, свідоцтв про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі експертного контролю та свідоцтв про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товару.

Ці документи видає Державна служба експортного контролю.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, український експорт у червні 2022 року становив $3,2 млрд доларів, що на 20% більше, ніж у березні цього ж року.
 

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