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USAID планує залучити ще $150 мільйонів на допомогу українським аграріям
08:59 25.07.2022 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує залучити ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів на допомогу українським аграріям.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 липня.
"Цього тижня Сполучені Штати оголосили про створення ініціативи стійкості сільського господарства в Україні вартістю 100 млн доларів. USAID планує залучити на цю програму ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, аби загальна сума становила 250 млн доларів", - заявив Шмигаль.
Шмигаль нагадав, що також Україна має окремі програми й домовленості про ввезення в Україну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна.
Як повідомляв Укрінформ, USAID 20 липня заявило, що виділяє ще $100 млн для підтримки українських аграріїв. Це продовження діючої допомоги USAID, що охоплює приблизно 14% зареєстрованих с/г виробників України.
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