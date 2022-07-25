USAID планує залучити ще $150 мільйонів на допомогу українським аграріям

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує залучити ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів на допомогу українським аграріям.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 липня.

"Цього тижня Сполучені Штати оголосили про створення ініціативи стійкості сільського господарства в Україні вартістю 100 млн доларів. USAID планує залучити на цю програму ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, аби загальна сума становила 250 млн доларів", - заявив Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що також Україна має окремі програми й домовленості про ввезення в Україну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна.

Як повідомляв Укрінформ, USAID 20 липня заявило, що виділяє ще $100 млн для підтримки українських аграріїв. Це продовження діючої допомоги USAID, що охоплює приблизно 14% зареєстрованих с/г виробників України.