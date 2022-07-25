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Fitch дало новий прогноз по інфляції в Україні на 2022-2023 роки у зв'язку з погіршенням ситуації
08:56 25.07.2022 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів.
Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом, тобто банкрутством держави.
Згідно з прогнозом аналітиків Fitch, інфляція, яка прискорилася до 21,5% у червні, до кінця 2022 року зросте до 30%.
Це трапиться через слабкий вплив грошово-кредитної політики держави, подальші збої у ланцюжках поставок, проблеми з фінансами та високі світові ціни на сировинні товари, що зберігаються, насамперед енергоресурси.
Трохи меншою, близько 20% буде інфляція в Україні 2023 року, частково через знецінення гривні.
Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар. Через це долар у столичних обмінниках підскочив майже до 40 грн. Водночас регулятор заявив, що рішення зафіксувати офіційний курс гривні на новому рівні не матиме значного впливу на ціни.
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