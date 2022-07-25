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АНАЛІТИКА

Fitch понизив рейтинг України до переддефолтного

08:52 25.07.2022 |

Економіка

 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний). Рішення пов'язане з низкою факторів, основний з яких - плани Києва домовитися з кредиторами про відстрочку виплат за державним боргом на два роки, йдеться у повідомленні на сайті агентства від 22 липня.

Після погодження відповідного запиту України агентство не виключає зниження довгострокового рейтингу до RD (обмежений дефолт), а цінних паперів - до D (дефолт). Fitch вважає, що ризик пропущених платежів за зовнішнім боргом або ініціювання альтернативного процесу високий, оскільки уряд прагне зберегти ліквідність попри гострий тиск військових витрат.

Рейтинг України з B до CCC Fitch знизив після початку повномасштабного військового вторгнення Росії наприкінці лютого.

Рейтинг у гривні вищий

У національній валюті рейтинг знизили з CCC до ССС-. Модифікатори +/- агентство запровадило нещодавно.

Нижчий ризик дефолту, ніж за боргом у іноземній валюті, відображає дещо більшу здатність уряду обслуговувати борг у національній валюті та більше стримуючих факторів для реструктуризації, враховуючи, що 40 відсотків внутрішнього боргу у гривні належить банкам (а 52 відсотки сектора є державною власністю) і ще 47 відсотків - Національному банку України (НБУ).
Скорочення економіки України

Fitch прогнозує скорочення української економіки на 33 відсотки у 2022 році з незначним відновленням на чотири відсотки у 2023 році через тривалу війну, яка обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якої масштабної реконструкції.

В агенції відзначають певне послідовне пожвавлення економічної діяльності порівняно з ранніми етапами вторгнення. Частка довоєнного виробництва на територіях, на яких зараз тривають активні бойові дії, впала приблизно до 12 відсотків.

Чиста міграція за кордон, за даними Fitch, становить 5,8 мільйона людей. Лише в інфраструктурі збитки оцінюються у понад 100 мільярдів доларів (75 відсотків ВВП) на середину червня, а уряд України прогнозує потреби у відновленні протягом наступних 10 років у 750 мільярдів доларів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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