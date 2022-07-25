Фінансові новини
- |
- 25.07.22
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Fitch понизив рейтинг України до переддефолтного
08:52 25.07.2022 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний). Рішення пов'язане з низкою факторів, основний з яких - плани Києва домовитися з кредиторами про відстрочку виплат за державним боргом на два роки, йдеться у повідомленні на сайті агентства від 22 липня.
Після погодження відповідного запиту України агентство не виключає зниження довгострокового рейтингу до RD (обмежений дефолт), а цінних паперів - до D (дефолт). Fitch вважає, що ризик пропущених платежів за зовнішнім боргом або ініціювання альтернативного процесу високий, оскільки уряд прагне зберегти ліквідність попри гострий тиск військових витрат.
Рейтинг України з B до CCC Fitch знизив після початку повномасштабного військового вторгнення Росії наприкінці лютого.
Рейтинг у гривні вищий
У національній валюті рейтинг знизили з CCC до ССС-. Модифікатори +/- агентство запровадило нещодавно.
Нижчий ризик дефолту, ніж за боргом у іноземній валюті, відображає дещо більшу здатність уряду обслуговувати борг у національній валюті та більше стримуючих факторів для реструктуризації, враховуючи, що 40 відсотків внутрішнього боргу у гривні належить банкам (а 52 відсотки сектора є державною власністю) і ще 47 відсотків - Національному банку України (НБУ).
Скорочення економіки України
Fitch прогнозує скорочення української економіки на 33 відсотки у 2022 році з незначним відновленням на чотири відсотки у 2023 році через тривалу війну, яка обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якої масштабної реконструкції.
В агенції відзначають певне послідовне пожвавлення економічної діяльності порівняно з ранніми етапами вторгнення. Частка довоєнного виробництва на територіях, на яких зараз тривають активні бойові дії, впала приблизно до 12 відсотків.
Чиста міграція за кордон, за даними Fitch, становить 5,8 мільйона людей. Лише в інфраструктурі збитки оцінюються у понад 100 мільярдів доларів (75 відсотків ВВП) на середину червня, а уряд України прогнозує потреби у відновленні протягом наступних 10 років у 750 мільярдів доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Індекс Біг Мака: The Economist не зміг оцінити «реальний» курс гривні до долара
|USAID планує залучити ще $150 мільйонів на допомогу українським аграріям
|Fitch дало новий прогноз по інфляції в Україні на 2022-2023 роки у зв'язку з погіршенням ситуації
|Fitch понизив рейтинг України до переддефолтного
|У Мінінфраструктури розповіли, як відбуватиметься експорт зерна з трьох портів Одещини
|Нафта 25 липня продовжує смугу невдач через побоювання, що підвищення ФРС знизить попит на пальне
Бізнес
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг
|Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів
|У Великій Британії випускатимуть ключові компоненти для виробництва автомобільних водневих паливних елеме