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АНАЛІТИКА

З початку війни Україна отримала від міжнародних партнерів $12,7 мільярда

08:39 22.07.2022 |

Економіка

 

З початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала від міжнародних партнерів $12,7 млрд, найбільше коштів надійшло у червні-липні.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає кореспондент Укрінформу.

"З початку війни міжнародні партнери оголосили обсяг фінансової підтримки країни на рівні більш ніж 27 млрд дол. Ці кошти спрямовуються на забезпечення основних потреб бюджету. Наразі бюджет України отримав 12,7 млрд дол. Найбільший обсяг Україна отримала протягом червня-липня, це понад 6 млрд дол США", - розповів Шевченко.

Він додав, що за рахунок емісії НБУ за період березня-червня було профінансовано понад 50% дефіциту бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна отримає ще близько 20 млрд дол. допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.
 

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