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Україна обговорює з МВФ та іншими МФО можливості перегляду графіка виплат - уповноважений з держборгу
23:00 21.07.2022 |
Україна хотіла б участі міжнародних фінансових організацій (МФО) у призупиненні виплати свого боргу, заявленого партнерами в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів, та веде з МФО відповідні обговорення, повідомив урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца.
"Ми спілкуємося з МФО також, але там суто юридично можуть бути інші підходи... Думаємо у цьому напряму", - сказав він на обговоренні щомісячного огляду економіки України під час війни, організованому Центром економічної стратегії (ЦЕС) у четвер.
Буца уточнив, що у випадку з Міжнародним валютним фондом (МВФ) без таких дій при продовженні всіх виплат Україна за підсумками цього року перерахує Фонду більше коштів, ніж отримає від нього навіть з урахуванням отриманих після початку війни $1,4 млрд.
За його словами, є два основні варіанти вирішення проблеми: або хтось із членів G7 готовий замістити ці виплати, або МВФ збільшує фінансування України через нову програму.
Водночас урядовий уповноважений пояснив, що розпочати нову програму важко, оскільки вкрай складно зробити макропрогноз на термін її дії.
"Спілкуємося з МВФ, яким може бути рішення. Поки що рано говорити які будуть варіанти... Бачимо проблему відтоку, але не можемо сказати, що у нас є якесь рішення, про яке публічно можемо сказати", - зазначив Буца.
Щодо заяви міжнародних партнерів у рамках G7 та Паризького клубу від 20 липня кредиторів про готовність відстрочити виплати України за держборгом до кінця 2023 року із можливістю продовження ще на рік, урядовий уповноважений зазначив, що ця заява матиме практичне застосування. За його словами, йдеться про перенесення термінів із досить м'яким графіком поступової виплати.
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