Фінансові новини
- |
- 22.07.22
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Девальвація гривні додасть цього року інфляції 2-3 п.п. - НБУ
22:53 21.07.2022 |
Девальвація офіційного курсу гривні на 25% - до 36,5686 грн/$1 - чинитиме обмежений на 2-3 процентних пункти (п.п.) тиск на споживчі ціни, оскільки її вплив на подорожчання імпортних товарів буде неповним, заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на брифінгу у четвер.
За його словами, у споживчому кошику на імпортні товари припадає майже третина, проте їх подорожчання за нового офіційного курсу буде згладжено частково за рахунок скорочення маржі імпортерів, частково - за рахунок вже закладених очікувань девальвації та частково - за рахунок імпорту за готівкову валюту, курс якої вже був на рівні нинішнього офіційного.
Ніколайчук уточнив, що із цих 2-3 додаткових п.п. інфляції на подорожчання пального припаде 0,6-0,8 п.п.
"Це вже враховано у новому макропрогнозі", - зазначив заступник голови Нацбанку.
Як повідомлялося, НБУ очікує за підсумками цього року інфляцію на рівні 31% та її зниження до 20,7% наступного року.
У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
За підсумками першого півріччя 2022 року, інфляція у річному вимірі збільшилася до 21,5% з 18% за підсумками травня, 16,4% - за підсумками квітня, 13,7% - за підсумками березня, 10,7% - за підсумками лютого та 10% - за підсумками січня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вперше з початку війни: Нацбанк підняв офіційний курс долара до 36,5686 грн/$
|Нацбанк обмежив розрахунки гривневими картками та ускладнив зняття готівки за кордоном
|Ефект Рамштайна. Чому Зеленського вже не влаштовує Путін-гарант
|Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
|Україна обговорює з МВФ та іншими МФО можливості перегляду графіка виплат - уповноважений з держборгу
|Мінфін стоїть на своєму у питанні дохідності ОВДП
|Девальвація гривні додасть цього року інфляції 2-3 п.п. - НБУ
|У земельному кадастрі з'явилися нові функціональні можливості
|Глава Нацбанку сподівається на збереження стелі у 400 млрд грн емісійного фінансування бюджету у 2022 році
|НБУ прогнозує зниження резервів до кінця 2022 року до $20,8 млрд і збереження їх на цьому рівні в 2023 році
Бізнес
|У Великій Британії випускатимуть ключові компоненти для виробництва автомобільних водневих паливних елеме
|Представлений найнестандартніший кросовер Toyota з витратою 6,2 л на 100 км
|У Каліфорнії з броньованої вантажівки вкрали коштовності на мільйони доларів
|На ноутбуках Lenovo може бути вірус, який не знищує навіть повторна інсталяція ОС
|США успішно випробували прототип системи ППО на базі «Залізного купола»
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні