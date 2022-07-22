Девальвація гривні додасть цього року інфляції 2-3 п.п. - НБУ

Девальвація офіційного курсу гривні на 25% - до 36,5686 грн/$1 - чинитиме обмежений на 2-3 процентних пункти (п.п.) тиск на споживчі ціни, оскільки її вплив на подорожчання імпортних товарів буде неповним, заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на брифінгу у четвер.

За його словами, у споживчому кошику на імпортні товари припадає майже третина, проте їх подорожчання за нового офіційного курсу буде згладжено частково за рахунок скорочення маржі імпортерів, частково - за рахунок вже закладених очікувань девальвації та частково - за рахунок імпорту за готівкову валюту, курс якої вже був на рівні нинішнього офіційного.

Ніколайчук уточнив, що із цих 2-3 додаткових п.п. інфляції на подорожчання пального припаде 0,6-0,8 п.п.

"Це вже враховано у новому макропрогнозі", - зазначив заступник голови Нацбанку.

Як повідомлялося, НБУ очікує за підсумками цього року інфляцію на рівні 31% та її зниження до 20,7% наступного року.

У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

За підсумками першого півріччя 2022 року, інфляція у річному вимірі збільшилася до 21,5% з 18% за підсумками травня, 16,4% - за підсумками квітня, 13,7% - за підсумками березня, 10,7% - за підсумками лютого та 10% - за підсумками січня.

