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У земельному кадастрі з'явилися нові функціональні можливості
16:25 21.07.2022 |
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ввела нові функціональні можливості в програмному забезпеченні земельного кадастру.
Про це йдеться в повідомленні Держгеокадастру.
Зокрема, нові можливості впроваджено у визначенні державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів за принципом випадковості для здійснення таких транзакцій, а саме:
* державної реєстрації обмежень у використанні земель;
* внесення до Державного земельного кадастру відомостей та змін до них про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
* внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі територіальних громад.
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