Глава Нацбанку сподівається на збереження стелі у 400 млрд грн емісійного фінансування бюджету у 2022 році

Національний банк України з початку війни безпосередньо профінансував держбюджет за рахунок викупу "військових" облігацій на 225 млрд грн і розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн, заявив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер.

"Наша спільна позиція з урядом залишається, що за умови збереження обсягу 400 млрд грн - а це означає до кінця цього року ритмічне фінансування обсягом 30 млрд грн на місяць - ситуація з впливом монетарної емісії на показники інфляції та девальвації буде контрольованою", - сказав він.

Шевченко зазначив, що важливими залишаються інші джерела фінансування - комерційні запозичення на внутрішньому ринку, міжнародна допомога, а також робота над зростанням доходів бюджету та обмеженням його видатків.

Як повідомлялося, у червні НБУ профінансував бюджет на 105 млрд грн.

