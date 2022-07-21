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НБУ очікує падіння ВВП України у 2022 році на третину і зростання в 2023-2024 роках на 5-6% за умови відкриття портів
14:50 21.07.2022 |
Національний банк України (НБУ) оцінює падіння економіки в другому кварталі цього року в 40%, але загалом за підсумками 2022 року очікує її падіння на третину та відновлення на 5-6% у 2023-2024 роках за умови завершення активної фази війни та розблокування чорноморських портів.
"Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках", - зазначив регулятор у пресрелізі в четвер.
Згідно з ним, значний внесок у падіння ВВП матимуть зниження активності в сільському господарстві через тимчасову окупацію та мінування земель, втрати техніки та елеваторів, а також несвоєчасну і недостатню обробку земель добривами і засобами захисту рослин.
Крім того, бойові дії на сході та півдні, руйнування інфраструктури в інших регіонах, блокада морських портів та низький попит у більшості секторів стримуватимуть відновлення економіки й у наступні місяці.
Згідно з прогнозом, із завершенням активної фази війни очікується помірне посилення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, пожвавлення інвестиційної діяльності, у тому числі завдяки перспективам євроінтеграції України.
"Утім, враховуючи значні втрати виробничого та людського потенціалу, а також усе ще високі безпекові ризики, темпи відновлення економіки України у 2023-2024 роках становитимуть близько 5-6% на рік", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що подальша військова та фінансова допомога країн - міжнародних партнерів дасть змогу підтримувати обороноздатність держави та закривати значну частку бюджетних потреб у 2022 році.
У 2023-2024 очікується подальша активна робота з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема запуск нової програми МВФ для підтримки платіжного балансу та макроекономічної стабільності.
Ключовими ризиками для прогнозу НБУ називає триваліший термін визвольної війни проти російських загарбників, розбалансування державних фінансів, посилену еміграцію, що може спричинити скорочення робочої сили, рецесію світової економіки, а також швидке затвердження і початок реалізації плану відновлення для України з відповідним припливом іноземних інвестицій та значними обсягами фінансування, що може суттєво пришвидшити економічне зростання та повернення інфляції до цілі.
Як повідомлялося, ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року після зростання на 6,1% у четвертому кварталі минулого року.
Уряд України очікує падіння ВВП цього року не менше ніж 35%.
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