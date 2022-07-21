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АНАЛІТИКА

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

14:40 21.07.2022 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2022 рік до трохи більше 30% із понад 20% у попередніх оцінках і очікує повернення її до мети у 5% у 2025 році, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

"Інфляційний тиск зберігатиметься і далі: за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%. У наступні роки вона суттєво сповільниться, хоча все ще буде значно вищою за цілі Національного банку в 5%, насамперед через наслідки війни", - йдеться у повідомленні.

НБУ очікує, що враховуючи наслідки війни та значний внесок у підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а у 2024 - до 9,4%.

Зазначається, що базовий прогноз Національного банку містить низку припущень, зокрема про те, що у 2023 році відновиться логістика, знизяться ризики для бізнесу та поступово зростатимуть урожаї. Такий розвиток подій позитивно вплине на очікування, а також безпосередньо послабить проінфляційний ефект шоків з боку пропозиції.

Також зниженню інфляції в Україні сприятиме поступове зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика Національного банку, йдеться у повідомленні.

Крім того, споживчий та інвестиційний попит після війни ще досить довго залишатиметься стриманим, що також сприятиме уповільненню інфляції у наступні роки.

Водночас збереження на високих рівнях цін на енергоносії заважатиме суттєвому зниженню інфляції та вимагатиме перегляду тарифів на ЖКГ для збалансування державних фінансів.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

За підсумками першого півріччя 2022 року інфляція у річному вимірі зросла до 21,5% з 18% за підсумками травня, 16,4% - за підсумками квітня, 13,7% - за підсумками березня, 10,7% - за підсумками лютого та 10% - за підсумками січня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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