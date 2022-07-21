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Зовнішній товарообіг України впав з початку року на $13 мільярдів, – Митна служба
19:03 20.07.2022 |
Зовнішній товарообіг України за підсумками першого півріччя 2022 року склав $48 млрд, що на 27% або на $13 млрд менше, ніж у першому півріччі 2021 року.
Про це свідчать дані Державної митної служби України.
Зокрема, у січні-червні поточного року в Україну імпортували майже 18 млн тонн товарів на $25,3 млрд. Для порівняння, імпорт товарів за аналогічний період минулого року складав $31,1 млрд, свідчать дані Митниці.
Водночас експортували з України з початку 2022 року 50,2 млн тонн товарів на $22,7 млрд. У першому півріччі 2021 року експорт товарів становив $29,1 млрд.
За даними Митної служби, найбільшим торговельним партнером України за підсумками першого півріччя 2022 року залишається Китай.
Зокрема, Україна імпортувала за вказаний період товарів з Китаю на $3,5 млрд, з Німеччини - на $2,2 млрд, з Польщі - на $2,1 млрд.
Водночас експортували з України найбільше товарів до Китаю - на $4,3 млрд, Польщі - на $2,3 млрд та Туреччини - $1,8 млрд.
У розрізі категорій товарів найбільше до України імпортували:
* машини, устаткування та транспорт - $7 млрд;
* паливно-енергетичні товари - $6,4 млрд;
* продукція хімічної промисловості - $4,6 млрд;
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
* продовольчі товари - $10,1 млрд;
* метали та вироби з них - $4 млрд;
* машини, устаткування та транспорт - $2,4 млрд.
Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2021 році експорт товарів з України збільшився на 38,4% порівняно з 2020 роком - до $68,09 млрд, імпорт - на 34%, до $72,82 млрд. Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 2021 році скоротилося на 8,1% порівняно з 2020 роком - до $4,73 млрд з $5,14 млрд.
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